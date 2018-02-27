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İran karışıyor! Çatışma hızlanacak!

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 14:52 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 14:52

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) İç Politika Uzmanı Mehmet Koç, İran'da mızrağın artık çuvala sığmaz duruma geldiğini belirterek, "Meşruiyetini dini ve geleneksel değerlere dayamış olan devlet anlayışı kendini revize etmezse, devlet ve millet çatışması giderek hızlanacak." dedi.


Tahran’da Gonabadi tarikatının müritleriyle güvenlik güçleri arasında  çıkan gerilimi AA muhabirine değerlendiren Koç, İran’ın yeni toplumsal ve siyasal  krizlere gebe olduğunu söyledi.
 
Koç, İran’daki din devletinin kültür ve eğitim politikalarının  başarısızlığının halkta tarikatlara yönelimi arttırdığını kaydetti.
 
İran’da Nimetullahi tarikatının Gonabad kolunun zaman zaman tartışma  konusu olduğunu ve güvenlik güçleriyle tarikat mensupları arasında gerginlikler  yaşandığını hatırlatan Koç, "Bu gerginliklerden sonuncusu, 4 Şubat Pazar günü  güvenlik güçlerinin, tarikat liderini Tahran’daki evinde gözaltına alacaklarına  dair söylentilerin sosyal medyada yayılması üzerine dervişlerin de bölgeye  toplanmasıyla yaşandı. Çıkan arbedede birçok kişi yaralandı. 4 Şubat günü  yaşananlar özünde İran’ın 'tarikatlar' adında önemli bir meselesini gün yüzüne  çıkarmıştır." diye konuştu.
 
Koç, 16. yüzyılın başlarında İran'da kurulan Türk devleti Safevilerin  de bir tarikat olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
 
"İran’da tarikatların köklü bir geçmişi var. Ancak bugün ortaya çıkan  durum, daha çok devrim sonrası ile ilgili. İran'da Şii İslam anlayışına dayalı  bir şeriat devleti kuruldu. Bu sistemin merkezinde velayet-i fakih yani devlet  başkanı vardır. Bu bir anlamda İmam Mehdi’nin yeryüzündeki halefidir. Dolayısıyla   onun görüş ve düşünceleri, ülkenin kültür, toplum, siyaset, sanat yani her  alanına yansır. Böyle kapsayıcı bir yoruma dayalı olunca iktidardaki siyaset,  dini grupların, farklı dini eğilimlerin faaliyetlerini de çabalarını da kendisi  için siyaseten bir tehlike, tehdit  olarak görüyor, algılıyor. Sistem tüm  gruplara karşı topyekün bir mücadele başlatmıştır."
 
 "Rejimin meşruiyeti tartışılıyor"
 
Koç, İran’daki resmi ideoloji dışında kalan dini grupların toplum  içinde kültürel alanlarda eğitimli ve kültürlü gençleri, kadınları, akademisyen  ve bürokrat kesimi hedef alan çalışmalar yaptığını söyledi.
 
"Resmi din" yorumunun dışında kalan grupların resmi ideolojiyi yani  resmi din anlayışını tartışmaya açtığına değinen Koç, "Resmi din anlayışının  tartışmaya açılması ise rejimin meşruiyetini tartışmaya açmak demektir. İster  istemez İran hükümeti bunu devletin güvenlik meselesi olarak algılıyor."   ifadelerini kullandı.
 
Koç, İran rejiminin 22 Şubat'ta İslam devriminin 40. yılını  kutladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"40 yılın sonunda eğitim, kültür ve sanat alanlarında ciddi bir  başarısızlık var ortada. Rejimin toplumu dönüştürmeye çalıştığı ancak  başaramadığı, başarılı olamadığı yerlerde de dayatmaya çalıştığı bir ideoloji  var. Toplum da farklı arayışlar içerisinde tarikatlara eğilim gösteriyor.
 
Kültürel noktada, İran büyük sıkıntılar yaşıyor. Kitle iletişim  araçları, internet, uydular derken, geleneksel din yorumuyla mevcut toplumsal  sorunlarını çözebilecek durumda değil. İstihbaratın da açıklaması var, devrim  öncesi iki tane faal olan tarikat varken, 2009'da 20’nin üzerine çıktı tarikat  sayısı. Bir de meditasyon gibi metafizik yöntemleri geliştiren gruplar var.  Bunlara da bakıldığı zaman 130’un üzerinde irili ufaklı grup karşımıza çıkıyor."
 
 "İran toplumu büyük bir değişim yaşıyor"
 
Mehmet Koç, İran rejiminin 40 yıla yakın süredir topluma dayatmaya  çalıştığı ideal toplum anlayışını başaramadığını savunarak, din devletinin kültür  ve eğitim politikalarının başarısızlığı sonucunda toplumda tarikatlara yönelimin  arttığını kaydetti.
 
Tarikatlara toplumdaki bazı kesimlerin ilgi gösterdiğine değinen Koç,  "Sonuçta insanların iç dünyasıyla alakalı bir durum. Meditasyon gibi beşeri  yöntemlere yönelmeler de çok oluyor. Bireyden bireye değişen bir durum, iç  dünyasıyla alakalı ama sonuçta toplumun tamamı seferber olmuş gibi bir durum  yok." değerlendirmesini yaptı.
 
Koç, İran toplumunda tam bir hayal kırıklığı yaşandığını ve sistem  buna çözüm üretemeyince de insanların tarikatlar veya meditasyon gruplarına  yöneldiğini aktararak, "Bu gruplar ortadan kaldırılsa bile yerini dolduracak  başka gruplar ortaya çıkacaktır. Mızrak çuvala sığmaz duruma gelmiş. Meşruiyetini  dini ve geleneksel değerlere dayamış olan devlet anlayışı kendini revize etmezse,  devlet ve millet çatışması giderek hızlanacak. İran devleti, temelini dini ve  geleneksel değerlere dayamış durumda, meşrutiyetini oradan alıyor. İran toplumu,  çok ciddi derecede dönüşüyor. Özellikle kentleşme, sanayileşme, modernleşme  noktasında çok ciddi bir dönüşüm içerisinde. Devletin içerisindeki anlayış  kendini revize etmezse, devlet ve millet çatışması artık bundan sonra giderek  hızlanacak." diye konuştu.
 
İran'da devlet ile millet arasındaki mesafenin gittikçe büyüdüğünü  söyleyen Koç, "Bu durum yarın başka toplumsal ve siyasal krizleri de beraberinde  getirecek. İran toplumu ve devleti buna gebe duruma gelmiş. 10 yılda bir karşı  karşıya gelinen ve 1999, 2009 ve 2018 olaylarının da gösterdiği gibi devlet her  an toplumsal olaylarla karşı karşıya kalıyor. İran’da olan olaylar sadece İran’ı  değil bütün bölgeyi etkisi altına alıyor. Böyle bir ülkenin içerisi karışınca  ister istemez bölgedeki bütün denklem ve dengelerin tartışılması anlamına  geliyor." ifadelerini kullandı.
 
  

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