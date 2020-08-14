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İran, İsrail-BAE anlaşmasını kınadı: Stratejik aptallık

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 15:10

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yayınlanan bildiride, İsrail-BAE anlaşmasının bölgedeki "direniş cephesini" güçlendirecek stratejik bir "aptallık" olduğu belirtildi.


Anlaşmanın sert bir dille kınandığı açıklamada, "Mazlum Filistin halkı  ve dünyanın özgür halkları, hiçbir zaman İsrail'in işgalci ve cani rejimiyle  ilişkileri normalleştirme ihanetini affetmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
 
BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen  normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
 
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük  atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması."  ifadelerini kullanmıştı.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından  Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün.” değerlendirmesi  yapmıştı.
 
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin,  ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve  iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda  ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.
 
BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile  normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.
 

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