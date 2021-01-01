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İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Misbah Yezdi öldü

AA |  01 Ocak 2021 Cuma - 20:49 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 20:49

İran'ın önde gelen muhafazakar din adamlarından Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi, 85 yaşında hayatını kaybetti.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İmam Humeyni Eğitim ve  Araştırma Enstitüsü Başkanı Yezdi, 6 günden bu yana tedavi gördüğü başkent  Tahran'daki bir hastanede 85 yaşında vefat etti.
 
Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi kimdir?
 
 31 Ocak 1935'te Yezd kentinde dünyaya gelen Yezdi, ilk İslami bilimler  eğitimini doğduğu kent Yezd'de aldı. Sonra Irak'ın Necef kentine giden Yezdi,  maddi zorluklar nedeniyle bu kentte eğitimine devam edemeyince 1 yıl sonra  İran'ın Kum kentine geçti. Burada 1959'dan 1967'e kadar İran Devrim Lideri  Ayetullah Humeyni'nin derslerine katıldı. Aynı dönemde Allame Tabatabai'den  tefsir, İbn-i Sina'nın Şifa ve Molla Sadra'nın Esfar kitaplarını okudu.
 
 Kurucuları Seyyid Muhammed Hüseyni Beheşti, Ali Meşkini, Mehdi Hairi  Tahrani ve Hüseyin Hakani olan Hakani Medresesi'nde felsefe ve Kur'an ilimleri  alanında dersler verdi.
 
1979 İran Devrimi öncesi Yezdi, özellikle üniversiteli gençler  üzerinde etkili olan Dr. Ali Şeriati'nin düşüncelerine aşırı karşıtlık sergiledi.  Bu tavrı, onun, Beheşti tarafından Hakani Medresesi'nden uzaklaştırılmasına neden  oldu.
 
Bu sefer Yezdi, aralarında Ayetullah Fadlullah Mahallati ve Hüseyin  Nuri Hemadani'nin de bulunduğu bir grup aşırı muhafazakar din adamıyla, Dr.  Şeriati ve materyalist düşüncelere karşı mücadele etmek için 1964 yılında Rah-i  Hak (Hak Yol) Enstitüsü'nü kurdu.
 
 1979 Devrim'i sonrası Yezdi, siyasi faaliyetler yerine talebe  yetiştirme çalışmalarına ağırlık verdi. Humeyni döneminde siyasi gruplar arasında  politik çatışmalar sürerken o, günümüz İran'ında aktif olan din adamlarının bir  çoğunu yetişeceği medreselerde dersler verdi. Onun rahleyi tedrisatından geçen  bir çok talebe günümüzde, ülkenin Devrim Muhafızları Ordusu, istihbarat ve yargı  organları gibi bir çok önemli alanda üst düzey yönetici oldu.
 
Kültür Devrimi Yüksek Konseyi üyeliği görevinde olduğu yıllarda milli  eğitim bakanlığı okul kitaplarının hazırlanmasında etkin rol oynadı. 1990-2016  yılları arası 2 dönem Uzmanlar Meclisi milletvekilliği görevinde bulundu. Kum  İlmi Medreseler Müderrisleri Birliği ve Ehl-i Beyt Dünya Topluluğu üyeleri  arasında yer aldı.
 
 Humeyni'den sonra ülke liderliği koltuğuna oturan Ali Hamaney'le daha  yakın ilişkiler kuran Yezdi, Hamaney tarafından 1991 yılında İmam Humeyni Eğitim  ve Araştırma Enstitüsü'nün başına getirildi.
 
 Ülkedeki reformistlerin lideri Muhammed Hatemi'nin 1997'de  cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Yezdi, devrim öncesi yürüttüğü  Dr. Şeriati karşıtlığını bu sefer reformistlere yöneltti.
 
Yezdi'nin muhalifleri, onu, Mehdeviyet teorisi nedeniyle, devrim  öncesi siyasi ve politik işlere karışmanın dine aykırı olduğunu savunan ve bu  nedenle Humeyni karşısında Şah'ı destekledikleri öne sürülen Hüccetiye ekolüne  mensup olmakla suçladı.
 
Hamaney tarafından "Zamanın Mutahhari'si" olarak nitelendirilen Yezdi,  reformistleri destekleyen eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'yi de karşısına  almaktan geri durmadı.
 
Ayetullah Yezdi, "İslam devleti liderinin hata yapmaktan uzak ve ona  kayıtsız şartsız itaat edilmesi gerektiğini" ifade eden "Velayet-i Fakih-i  Mutlaka" teorisinin sahibidir. Bu düşünceye göre, Velayet-i Fakih makamında  bulunan kişi, meşruiyetini halktan almak zorunda değildir. Halkın iradesinin  neredeyse yok sayıldığı teoriye göre siyasal seçimlerde halkın oyları ancak  Veliy-i fakihin onayıyla meşruiyet kazanır.
 
Yezdi, 2005 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud Ahmedinejad'ı  destekledi. 2009 seçimlerinde de "İlahi lütuf" olarak kabul ettiği Ahmedinejad'ı  desteklemekten geri durmazken seçimlere hile karıştığını savunan cumhurbaşkanlığı  adayı Mir Hüseyin Musevi ve taraftarlarını ağır bir şekilde eleştirmekten  kaçınmadı.
 
  
Ahmedinejad'ın 2'inci cumhurbaşkanlığı döneminde, ülke lideri  Hamaney'le İstihbarat bakanının kim olacağına dair ihtilafa düşmesi üzerine  Ayetullah Misbah Yezdi, Ahmedinejad'ı "Yoldan Çıkanlar Akımı" (Ceryani İnhirafi)  olarak niteleyerek Ahmedinejad'a olan desteğine son verdi.
 
Bu arada aşırı radikallerin bir araya geldiği Payidar Cephesi  hareketinin de manevi önderliğini yürüttü.
 
Reformistlerin desteklediği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye de en sert  eleştirileri yönelten Yezdi ve Payidar Cephesi oldu. 5 1 ülkeleriyle yapılan  nükleer anlaşmaya en sert tepkiyi göstermesi nedeniyle Cephe üyeleri Ruhani  yanlıları tarafından "Endişeliler" olarak isimlendirildi.
 
Ülkedeki muhafazakar kesimin önde gelen din adamlarından Yezdi'nin son  dönemlerde siyasi arenadaki etkisini kaybettiği ve politik konulardan uzak  durduğu belirtiliyor.
 

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İran Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi muhafazakar
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