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İran'ın cevabı Beyaz Saray'ı hayal kırıklığına uğrattı!

01 Mart 2021 Pazartesi - 23:36 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 23:36

Beyaz Saray, İran'ın nükleer anlaşma toplantısına yanaşmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı


Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın Avrupa  Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep  Borrell'in önerdiği "gayriresmi nükleer anlaşma  toplantısı" önerisini reddetmesi  sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. 
 
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi  değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
İran'ın, AB'nin "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" önerisini  reddetmesi konusunda, "Biz, İran'ın bu cevabı nedeniyle hayal kırıklığına  uğradık. Nükleer anlaşmanın taahhütlerine geri dönülmesi için anlamlı bir  diplomasi izlemeye devam edeceğiz ve her aşamada ortaklarımızla iletişim halinde  kalacağız." yorumunu yaptı.
 
"DAHA FAZLA YAPTIRIM UYGULAYABİLİRİZ"
 
Myanmar'daki, askeri darbenin ardından düzenlenen ve güvenlik  güçlerinin müdahalesi sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını kaybettiği  gösterileri yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Son şiddet olaylarının ve  darbenin sorumlularının hesap vermesi için daha fazla yaptırım uygulayabiliriz.  Yakın zamanda bu konuda duyurularımız olacak." diye konuştu.
 

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