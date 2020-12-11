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İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 21:57 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 22:35

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Ankara  Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
 
Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine,  sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına  çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların  ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının  açılmasına tepki dile getirildi.
 
Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği,  İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde  bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından  Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul  edilemeyeceği vurgulandı.
 
Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın  ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere  hizmet edeceğinin altı çizildi.
 
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına  çağrılmıştı
 
İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran  Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.
 
 İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını  iddia etmişti.
 
  
 

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Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan İran
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