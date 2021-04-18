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İran ile Suudi Arabistan harekete geçiyor! Gündeme bomba gibi düştü

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 18:53 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 18:53

İran ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri düzeltmek için Irak'ın ara buluculuğunda doğrudan gizli görüşmelere başladığı öne sürüldü.


İngiliz Financial Times gazetesi, görüşmelerde yer alan ancak ismi  açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran ve Suudi Arabistanlı  yetkililerin 9 Nisan'da Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya  geldi.
 
İran'ın nükleer görüşmelere tekrar başlamasının ve Yemen'deki İran  destekli Husilerin son zamanlarda Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını  artırmasının iki ülke arasında 4 yıl aradan sonra doğrudan görüşmelerin zeminini  hazırladığına ve ilk görüşmelerin de olumlu geçtiği ifade edildi.
 
Haberde, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Bağdat'taki görüşmelerde  iki ülke arasında köprü görevini üstlendiği ve Suudi Arabistan heyetine  İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan'ın liderlik ettiği aktarıldı.
 
Tahran ve Riyad yönetimleri, doğrudan görüşmelere başladıklarına dair  habere ilişkin henüz resmi açıklamada bulunmasa da Suudi Arabistan'dan adı  açıklanmayan üst düzey bir yetkili ve İranlı bir kaynak haberi yalanladı.
 
Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine demeç  veren ve ismini gizli tutan Suudi Arabistanlı üst düzey bir yetkili, Tahran ile  Riyad arasında doğrudan görüşmeler yapıldığına dair haberin doğru olmadığını  açıkladı.
 
Konuyla ilgili Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli  El-Meyadin televizyonuna açıklamada bulunan ismi açıklanmayan İranlı bir kaynak  da İran-Suudi Arabistan diyaloğuna dair haberleri yalanladı.
 
Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el  Nimr'in de olduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki  gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı açıklamaların ardından Suudi  Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları  İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart  2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki  diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.
 

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