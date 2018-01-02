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İran IKBY ile olan sınır kapılarını yeniden açtı

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 9:42 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 12:33

İran yaklaşık 2,5 ay önce kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtı.


Erbil vilayeti sınırları içinde yer alan Hacı Omeran Gümrük Kapısı  Sorumlusu Mesut Bateli, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İran'ın sabah  saatlerinde Pervezhan ve Seyranbend'den sonra Hacı Omeran Gümrük Kapısı'nı da  açtığını ifade etti.
 
Bateli, sınır kapısının eski çalışma düzenine döndüğünü, karşılıklı  ticari ve insani geçişlerin başladığını kaydetti.
 
İran, Bağdat yönetiminin talebi üzerine IKBY'ye açılan 4 sınır  kapısından 3'ünü 15 Ekim'de hem ticari hem de insani geçişlere kapatmıştı. 
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin danışmanı İhsan eş-Şammari, dün  yaptığı açıklamada, IKBY'nin Türkiye ve İran'la olan sınır kapılarının  kontrolünün merkezi yönetime teslim edilmesi kararı alındığını bildirmişti. 
 
Irak merkezi hükümeti , IKBY'nin 25 Eylül'de gayrimeşru referandumu  düzenlemesinden sonra sınır ve havalimanlarının kendilerine teslim edilmesi karar  almıştı.
 

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