22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.552 -1.13 EURO 8,9790 0.05
USD 7,3640 -0.05 ALTIN 443,000 -0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

İran'ı karıştıran olay! Devlet televizyonunda Ruhani'ye hakaret...

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 23:23 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 23:23

İran devlet televizyonunda yayımlanan bir programda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik hakaret içerikli ifadeler ülkede tüm kesimlerin tepkisini çekerken söz konusu program hakkında yasal işlem başlatılması talep edildi.


Devlet televizyonunda yayımlanan "Zaviye" programına katılan İslam  Kültür ve Düşünce Enstitüsü Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı Ahmed Cihan Bozorgi'nin  Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında "uyuşturucu madde kullanıcısı" imasında bulunması  tepki topladı.
 
Muhafazakar kimliğiyle tanınan ve aynı zamanda bir din adamı olan  Bozorgi, dün devlet televizyonunda katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin  ülkenin sorunlarına kayıtsız kaldığını iddia ederek, "Evinde oturan o yetkili,  belki de ocak başında oturuyor (İran'da uyuşturucu madde kullananlara  yakıştırılan bir tabir). Memlekette neler olduğuna dair kafasını çevirip bakmıyor  ve kabinesindeki bakanları da onu arayıp sorunlardan söz edemiyor. Bu kişi  ülkenin yetkilisi midir?" ifadelerini kullanmıştı.
 
Söz konusu hakaretlere hükümet kanadından tepkiler yükselirken  muhafazakar medya kuruluşları da Bozorgi'nin sözlerini sert dille eleştirdi.
 
İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Denetleme Kurulundaki yürütme  organı temsilcileri, söz konusu programdaki hakarete karşı yasal işlem talebinde  bulundu.
 
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı  Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, haziranda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri  yaklaşırken Ruhani'ye yönelik hakaretlerin ve hükümete karşı "yıkıcı" eylemlerin  arttığına dikkati çekti.
 
Ruhani'ye yönelik hakaret içerikli ifadeleri "dini öğretilere aykırı  ahlaksız bir yöntem" olarak niteleyen Vaizi, "Hakaret edenleri popüler hale  getirmediği gibi, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu zor koşullarda daha çok  çalışma ve halka hizmet etme kararlılığını azaltmamaktadır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Başkan Yardımcısı Ali Rıza Muizzi de  devlet televizyonu yoluyla Cumhurbaşkanı Ruhani'ye daha önce de hakaret  edildiğini ancak bu duruma daha fazla tahammül etmeyeceklerini belirterek, devlet  televizyonunu "iftira ve hakaretin yatağı" olarak suçladı.
 
Muizzi, şu ana kadar IRIB yönetiminden kimsenin bu "utanç verici  skandala" tepki vermemesini de eleştirdi.
 
Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin  Aşina ise Ruhani'ye hakaret nedeniyle tepkilerin odağı olan Bozorgi'nin din adamı  kimliğine işaret ederek, "Keşke sakalınız ve sarığınızla birlikte dünyanızı  büyütseydiniz. İran'ın şerefli halkına ve ülkenizin ikinci şahsına hakaret etmek  İslam'a ve Cumhuriyet'e hizmet değil, Trump'ın aptalları ile uyumludur."  ifadelerini kullandı.
 
İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber  Ajansı da muhafazakar din adamı Bozorgi'nin Ruhani'ye yönelik sözlerini,  "bayağı", ve "düşünce ve diyalogla ilgisiz" ifadeleriyle eleştirdi.

ETİKETLER

İran Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.