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İran duyurdu: 'Nükleer terör' saldırısı yapıldı

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 18:36 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:36

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurdu.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre Salihi, söz konusu eylemin İran ve  ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri  hedef aldığını belirtti.
 
Salihi, eylemi kınayarak uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom  Enerjisi Ajansını (UAEA) tepki göstermeye çağırdı.
 
İranlı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bu terör hareketinin faillerinin hedeflerini hayal kırıklığına  uğratmak için İran, bir yandan ciddi bir şekilde nükleer teknolojisini  geliştirmeye devam edecek, diğer yandan da baskıcı yaptırımları kaldırmak için  çabalayacak."
 
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz  Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş,  olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.
 
Tesis daha önce de hedef alınmıştı
 
İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de  yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir  gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından  gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.
 
Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla  önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6  santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.
 

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İran Ali Ekber Nükleer Tesisi
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