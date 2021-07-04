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İran dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri oldu

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 1:52 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 1:52

İran'ın indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu açıklandı.


İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi bünyesindeki kripto para  üretim merkezlerine elektrik temin biriminin başında yer alan Muhammed Hudadadi  Behlül, ülkedeki kripto para üretimiyle ilgili açıklamada bulundu.
 
Behlül, ülkesinin indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para  üreten 7 ülkeden biri olduğunu belirterek, bunun yüksek miktarda elektrik  enerjisinin tüketimine neden olduğunu söyledi.
 
İran'da şu ana kadar 196 bin 233 izinsiz kripto para üretim cihazına  el koyduklarını açıklayan Behlül, bu cihazların elektrik tüketiminin 570  megavattan fazla olduğunu ve bunun karşılanması için 800 megavat kapasiteli bir  elektrik santralinin kurulması gerektiğini ifade etti.
 
Behlül, bir bitcoin üretimi için tüketilen elektriğin 35 bin hanenin  tükettiği elektriğe denk geldiğini aktararak, halktan izinsiz kripto para  üretilen merkezleri kendilerine bildirmelerini istedi.
 
 İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede Bitcoin  madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla  askıya alınmıştı. Bitcoin madenciliğine getirilen yasak 22 Eylül'e kadar sürecek.
 
Ruhani, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kripto para  faaliyetlerinin yasallaştırılmasını ve bu alana yatırım yapan vatandaşların  sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısında  bulundu.
 

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