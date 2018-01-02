İran düğmeye bastı! Gemiyi ilk PJAK terk ediyor

Hem Türkiye’de hem de Irak’ın kuzeyinde büyük darbe alan örgüte yönelik yeni bir operasyon sinyali de İran sınırından geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son aylardaki operasyonlarıyla terör örgütü PKK ’nın sınır hattındaki tüm kampları yerle bir edildi. Hem Türkiye’de hem de Irak ’ın kuzeyinde büyük darbe alan örgüte yönelik yeni bir operasyon sinyali de İran sınırından geldi.

Güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, PKK’nın İran’daki uzantısı olan PJAK ’a yönelik ciddi bir operasyon hazırlığına başlandı. Bu kapsamda da İran sınırına yapılan askeri sevkiyatlar hız kazandı.

PJAK'LI TERÖRİSTLER KAÇMAYA BAŞLADI

İran’ın başlattığı hazırlıktan sonra PJAK’lı teröristlerin Irak’a doğru kaçmaya başladığı öğrenildi. Teröristlerin, Irak’ta sınıra yakın olmayan alanlara yöneldiği belirtildi.

Türkiye ve İran yaz aylarından bu yana Suriye başlıklı pek çok görüşme gerçekleştirmişti. Askeri yetkililerin de yer aldığı temaslarda PKK’ya karşı ortak harekât ihtimali güçlü şekilde dillendirilmişti.

Öte yandan yurt genelinde son bir hatfada düzenlenen operasyonlarla PKK’ya darbe vuruldu. 25 Aralık ve 1 Ocak arasındaki operasyonlarda 5’i ölü, 7’si sağ ve biri teslim olmak üzere 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte DEAŞ ve FETÖ dahil birçok örgüte yönelik bin 119 operasyon düzenlendi. 493 FETÖ, 193 PKK ve 361 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Sadece geçen Aralık ayında ise 120 PKK’lı terörist öldürüldü.

Kaynak: Karar