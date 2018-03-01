İran dolar üzerinden ithalatı yasakladı

İran Merkez Bankası 'nın dün Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı'na gönderdiği talimata göre ticari işletmelerin ABD dolar ı kullanarak ithalat siparişi vermesi yasaklandı.

Talimatta ithalatçıların dolar yerine diğer döviz birimleriyle sipariş verebileceği, ancak uygulamanın daha önce yapılan başvuruları kapsamadığı kaydedildi.

İran Merkez Bankası'nın Kambiyo Direktörü Mehdi Kasreypur, bu yüzden ticarette büyük sorunlarla karşılaşılmayacağını, yaptırımlar sebebiyle İran bankacılık sektörü uzun zamandır dolar kullanamadığından İran ticari faaliyetlerinde doların büyük yer kaplamadığını, tüccarların alternatif para birimleri kullanmaya uzun zamandır alıştığını söyledi.

YAPTIRIMLAR YÜZÜNDEN

İran medyası, yasak kararının, Trump yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmaya rağmen İran bankacılık sistemi üzerinde sürdürdüğü kısıtlamalar nedeniyle alındığını aktardı.

ISNA'ya konuşan tüccarlar, uluslararası rezerv para konumundaki doları bir başka para birimine çevirmenin ekstra masraf çıkaracağını, bunun eninde sonunda ülkeye sokulan malların fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

İran'ın Mehr ajansı, ithalatçıların ABD yaptırımları nedeniyle dolar alımını bankalar yerine döviz şirketleri vasıtasıyla temin ettiğini, bu durumun döviz bürolarındaki dolar talebinin artmasına neden olduğu yazdı.

HUZURSUZLUK SEBEBİ

İran'da 3 ay önce döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine birçok döviz bürosu kapatılıp döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı.

(Sputnik)