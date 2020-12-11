İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten haddini aşan sözler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla dün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.
Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi.
Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okumuştu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanıp, Aras türküsünün sözlerini okumuştu;
“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'TEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi?
Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."