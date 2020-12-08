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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bölgesel politikalarımızı Batı ile müzakere etmeyeceğiz

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 12:04 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 12:04

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batı ile ülkesinin bölgesel politikalarını müzakere etmeyeceklerini belirtti.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'den İran ile  nükleer anlaşmaya dönmeden önce Tahran'ın bölgesel nüfuzunu sınırlandıracak yeni  anlaşma yapmasını isteyen bazı Arap ülkelerine seslendi.
 
 "Batı ile bölgesel politikalarımız hakkında müzakere etmeyeceğiz,  sorunların temeli onların (bölgeye) müdahalesidir." ifadelerini kullanan Zarif,  İran'ın Basra Körfezi'ndeki komşularıyla ise daima diyalog ve müzakereye hazır  olduğunu kaydetti.
 
Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, göreve  gelecek Joe Biden'ın yönetimindeki ABD ile İran'ın bölgesel politikaları ve  balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden  müzakere etme çağrısında bulunuyor.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Arap  ülkeleri Biden'ın ülkesini İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dahil etmeden önce  kendi endişelerinin de giderilmesini istiyor.

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İran Muhammed Cevad Zarif müzakere
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