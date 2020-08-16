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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD BMGK yaptırımlarını geri getiremeyeceğini biliyor

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 15:20 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:20

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback) kullanamayacağını söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin  nükleer anlaşmadan çekildiği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK)  İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı (snapback)  kullanamayacağını söyledi. 
 
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Dışişleri  Bakanlığı binasında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Zarif, ABD yönetiminin  BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına  imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceğine dair tehditlerine cevap verdi.
 
Zarif, mekanizmayı hayata geçireceklerini söyleyen ABD'li yetkililerin  açıklamalarına işaret ederek, "Bir sözü yüksek sesle ve tekrar tekrar  söylediklerinde haklı olduklarını düşünmeyelim. ABD'nin snapback mekanizmasını  kullanması kabul edilemeyecek kadar hukuk dışıdır. Bu durumu Amerikalılar da  biliyor." diye konuştu.
 
İran'a karşı şahin politikalarıyla bilinen eski Beyaz Saray Ulusal  Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı  çekilmesinden sonraki günlerde düzenlediği bir basın toplantısında bu durumdan  söz ettiğini anımsatan Zarif, "Bolton, 'Biz artık nükleer anlaşmanın bir tarafı  olmadığımızdan snapback mekanizmasını kullanamayız' demişti. Bu toplantının  kayıtları hala Beyaz Saray'ın internet sitesinde mevcuttur." ifadelerini  kullandı.
 
Snapback mekanizması
 
BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah  ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer  anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin  2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan  tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.
 
Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan  nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin  yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata  geçiremeyeceğini belirtiyor.
 
ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik  silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK  üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.

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