İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan öldürüldü!

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, İran'a bir kötü hüber daha geldi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan'ın öldürüldüğü iddia edildi
El Arabiya gazetesi, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Şahdan'ın Irak ve Suriye sınırında öldürüldüğünü yazdı.Iraklı kaynaklara dayandırılan habere göre; Muslim Şahdan'ın içinde bulunduğu konvoy, silahlı insansız hava aracıyla vuruldu.
İran'ın nükleer çalışmalarının mimarı olan Muhsin Fahrizade, geçtiğimiz günlerde Absert kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.Bu gelişme, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltmiş ve Tahran Yönetimi İsrail'i suçlayarak, intikam açıklamaları yapmıştı. Al Arabiya gazetesi, Muslim Şahdan'ın pazar gecesi öldürüldüğünü öne sürdü.
İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, Muhafazakar İstikrar Partisi Tahran Milletvekili Ali Hazeryan, mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin "casus" olduğunu iddia ederek, hapse atılmasını istedi.
İran resmi ajansı IRNA'nın eleştirel bir yorumla verdiği habere göre, Hazeryan mecliste yaptığı konuşmada Ruhani'ye ve hükümet üyelerine hakaret ederek, casus olduklarını ileri sürdü.Hazeryan, Haziran 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ünden çıkıldıktan sonra gidilmesini istedi.
Tahran Milletvekili Hazeryan, böylece başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet üyelerinin sorgulanmasının ve hapse atılmasının önünün açılacağını belirtti.Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine ağır eleştirilerde bulunan Hazeryan, şöyle konuştu:"İnşallah Ek Protokol'den çekilme Batılılara sadece vur-kaç devrinin biteceğini değil, aynı zamanda bu ülkedeki uşaklarınızın devrinin de bittiği mesajını verecektir. İnşallah, Haziran 2021'de (cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında) bu ülkedeki uşaklarınızı casuslukları nedeniyle hapishane hücrelerine atacağız."