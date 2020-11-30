İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan öldürüldü!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Müslim Şahadan'ın öldürüldüğü iddia edildi

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından, Muhafazakar İstikrar Partisi Tahran Milletvekili Ali Hazeryan, mecliste yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin "casus" olduğunu iddia ederek, hapse atılmasını istedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın eleştirel bir yorumla verdiği habere göre, Hazeryan mecliste yaptığı konuşmada Ruhani'ye ve hükümet üyelerine hakaret ederek, casus olduklarını ileri sürdü.Hazeryan, Haziran 2021'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını öngören Nükleer Silahların Yayılımının Önlenmesi Anlaşması'nın Koruma Tedbirleri Anlaşması'na Ek Protokol'ünden çıkıldıktan sonra gidilmesini istedi.

Tahran Milletvekili Hazeryan, böylece başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet üyelerinin sorgulanmasının ve hapse atılmasının önünün açılacağını belirtti.Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine ağır eleştirilerde bulunan Hazeryan, şöyle konuştu:"İnşallah Ek Protokol'den çekilme Batılılara sadece vur-kaç devrinin biteceğini değil, aynı zamanda bu ülkedeki uşaklarınızın devrinin de bittiği mesajını verecektir. İnşallah, Haziran 2021'de (cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında) bu ülkedeki uşaklarınızı casuslukları nedeniyle hapishane hücrelerine atacağız."