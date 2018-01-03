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İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi: Gösteriler sona erdi

İHA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 19:06 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 19:06

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, ülkede Perşembe gününden bugüne süren eylemlerin sona erdirildiğini söyledi.


İran’da 28 Aralık’ta ekonomik nedenlerle gerçekleştirilen gösteriler devlet karşıtı gösterilere dönüştü. Gösteriler sırasında hayatını kaybedenler de olurken, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi’den açıklama geldi. Caferi, son günlerde dünyanın da yakından takip ettiği yönetim karşıtı gösterilerin sona erdirildiğini dile getirdi. Caferi, “Düşmanlar bilmelidir ki, İran’ın güvenliğine ve savunmasına yönelik tehditler işe yaramayacak” dedi.  Eylemlerin daha sonra fitneye dönüştüğünü kaydeden İranlı komutan, “Bu eylemlere katılan devrim karşıtları gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

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