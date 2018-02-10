İran Devrim Muhafızları: İsrailliler yalancıdır

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Suriye'den kalkan İran'a ait bir insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "Suriye haberi doğrularsa biz de doğrularız" dedi.

Başkent Tahran 'da katıldığı bir toplantı sonrası basın mensuplarının düşürülen İran İHA'sıyla ilgili sorusunu yanıtlayan General Selami, "İsrailliler yalancıdır, İsrail 'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriye liler onaylarlarsa biz de onaylarız" dedi.

İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmadığı savunan İranlı General, "Askerlerimiz sadece danışmanlık için Suriye'de bulunuyor. Suriye'yi korumak için Suriye ordusunun varlığı yeterli" diye konuştu.