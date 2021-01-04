04 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.499 1.49 EURO 9,0590 -0.17
USD 7,3670 -0.84 ALTIN 457,480 0.99
CANLI BORSA
TÜMÜ

İran'dan uranyum zenginleştirme açıklaması

04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 15:03

İranlı hükümet sözcüsü Ali Rabii yaptığı açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı" dedi. İran, uranyum zenginleştirme kararını daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.


İranlı yetkililer geçtiğimiz hafta Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacaklarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.
 
Hükumet sözcüsü Ali Rabii tarafından yapılan açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' denildi.
 
Tahran yönetiminin bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor.
 
Fordo'da yeraltındaki nükleer tesis, Kum kenti yakınlarında bulunuyor.
 
Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer yakıtın yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.
 
Nükleer silah için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.
 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER

İran uranyum Fordo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.