İran'dan uranyum zenginleştirme açıklaması

İranlı hükümet sözcüsü Ali Rabii yaptığı açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı" dedi. İran, uranyum zenginleştirme kararını daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.

İranlı yetkililer geçtiğimiz hafta Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacaklarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirmişti.

Hükumet sözcüsü Ali Rabii tarafından yapılan açıklamada, 'Birkaç dakika önce, Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme süreci başladı.' denildi.

Tahran yönetiminin bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın şu ana kadarki en ciddi ihlali anlamına geliyor.

Fordo'da yeraltındaki nükleer tesis, Kum kenti yakınlarında bulunuyor.

Zenginleştirilmiş uranyum, nükleer yakıtın yanı sıra nükleer silah yapımında da kullanılabiliyor.

Nükleer silah için uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.