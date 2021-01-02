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İran'dan Trump'a uyarı! 'Tuzağa karşı dikkatli ol'

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 17:57

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "İsrailli ajan-provokatörler, Trump'ı İran ile savaşa sokmak için Amerikalılara saldırılar planlıyor"


İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı  Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD  güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. 
 
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan-provokatörlerin, Trump'ı sahte bir  savaş nedeni ile karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar  planladıklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Trump'a "Tuzağa karşı dikkatli ol." diye seslenen Zarif,  İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır  olacağı uyarısında bulundu.

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