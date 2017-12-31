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İran'dan Trump'a çok sert tepki!

31 Aralık 2017 Pazar - 22:30 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 22:30

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da yaşanan provokasyonla ilgili açıklamasına cevap verdi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.
 
Kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir" dedi ve ekledi:
 
Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı.
 
'VANDALLARA TÖLERANS GÖSTERİLMEYECEK'
 
"Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir.
 
"Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli."
 
TRUMP'IN HAKKI YOK!
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarını da değerlendiren Ruhani, "İranlılara terörist diyen bir kişinin İranlılar hakkında açıklama yapma hakkı yok" dedi.

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