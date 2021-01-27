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İran'dan misilleme geldi: Yerle bir ederiz!

İran'dan misilleme geldi: Yerle bir ederiz! İran ile İsrail arasında nükleer gerilim gün geçtikçe daha da artıyor.
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