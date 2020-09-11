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İran'dan "İsrail-Bahreyn anlaşmasına" ilk tepki

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 23:45 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 23:45

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını "İslam'a ve Filistinlilere büyük bir ihanet" şeklinde niteledi.


Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile Bahreyn arasında varılan  anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahreyn rejiminin İsrail ile anlaşması,  İslam davasına ve Filistinlilere büyük bir ihanettir. Bahreyn ve Birleşik Arap  Emirlikleri'ndeki (BAE) tedbirsiz liderler siyonist planların önünü açmamalıdır."  ifadelerini kullandı.
 
Bahreyn ve BAE liderlerine hitaben, "Zor günleri düşünün ve tarihten  ibret alın." diyen Abdullahiyan, "Yarın geç olacak. ABD'nin cankurtaran halatı  yıprandı." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi  Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını  duyurmuştu.
 
Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan  anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde  nitelerken, Filistin yönetimi de anlaşmaya karşı atılacak adımları görüşmek  amacıyla Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurmuştu.
 
Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme  anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.
 
  
 

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İran İsrail Bahreyn
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