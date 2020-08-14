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İran'dan "İsrail-BAE anlaşmasına" ilk tepki

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 0:25 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 0:25

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmekle suçladı.


Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile BAE arasında varılan  anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
 
Anlaşmanın bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini ifade eden  Abdullahiyan, "BAE'nin, sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme  adına yeni yaklaşımı, barış ve güvenliği sağlamaz yalnızca siyonistlerin  suçlarının devam etmesine hizmet eder. BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına  sırtını dönmüştür ve bu tutumunun hiçbir gerekçesi yoktur. BAE, bu stratejik hata  ile siyonizm ateşine yakalanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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İran İsrail Birleşik Arap Emirlikleri
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