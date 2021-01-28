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İran'dan flaş Türkiye açıklaması. Hayati öneme sahip...

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 18:57 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 18:57

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi.


Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Zarif,  Türk yetkililerle yapacağı görüşmeler öncesinde İran devlet televizyonuna  açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Zarif,  "İlişkilerimiz sürekli istişareleri gerektiriyor çünkü Türkiye ile ikili  ilişkiler ve bölgesel iş birliği hayati öneme sahip." dedi.
 
Türkiye'de transit geçiş ve Kafkasya bölgesinde kalıcı bir barışın  tesisi dahil olmak üzere ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini aktaran  Zarif, "Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların iş birliği yoluyla  oluşturulması çok önemli." ifadesini kullandı.
 
Zarif, Karabağ konusunda 6'lı iş birliği platformu önerilerine ilişkin  ise şunları kaydetti:
 
 "Bu mekanizma daha önce Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve  bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda da  görüşmelerim oldu. Görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım çünkü bu  özellikle transit alanında iş birliği açısından önemli bir konu."

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İran Cevad Zarif Türkiye
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