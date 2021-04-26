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İran'dan flaş nükleer anlaşma açıklaması! Ses kaydı ortaya çıktı

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 1:40 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 1:40

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşmanın sonuca ulaşmaması için Rusya'nın "maksimum çaba gösterdiğini", ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin de bu amaçla Moskova'ya davet edildiğini iddia etti.


Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı gazeteci Said  Lilaz ile mart ayında yapılan ancak yayınlanmayan röportajın ses kaydını  yayınladı. İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğruladı.
 
Rusya'nın nükleer anlaşmanın sonuca ulaşacağını düşünmediğini ve  anlaşmanın imzalanacağını gördüğünde de engel çıkardığını ileri süren Zarif,  "Nükleer anlaşma imzalandığında Rusya'nın Dışişleri Bakanı fotoğrafta yoktu.  Rusya, nükleer anlaşmanın sonuca ulaşmaması için maksimum çaba gösterdi. Ruslar  nükleer anlaşmanın neticeye ulaşacağını düşünmüyordu. Baktılar ki netice alınıyor  bizim elimizi zayıflatan öneriler gündeme getirmeye başladılar." ifadelerini  kullandı
 
Zarif, nükleer anlaşmanın imzalandığı tarihten uygulamaya geçtiği  tarihe kadar meydana gelen bazı olayların bu süreci baltalamayı amaçladığını  iddia ederek, şunları anlattı:
 
"ABD ile uranyumun zenginleştirilmesi ve tesislerle ilgili anlaştık  ancak Rusya buna engel olmaya çalıştı. Batı ile ilişkilerimizin normalleşmesi  Rusya'nın çıkarına değil. Çünkü bu durumda Rusya iki zarar görüyor. İlki, ABD  Başkanı Donald Trump'ın önceliği İran olmasaydı Rusya ve Çin olacaktı. İkincisi  de Batı ile ilişkilerimiz kötü olunca onların kimseyle rekabet etmesine gerek  yok. Bu durumda bizden çok yarar sağlarlar. Tüm engelleri aşıp anlaşmaya  yaklaştığımızda Ruslar engel çıkarmaya başladılar. Rusya anlaşma imzalanmaya  yakın, yardımcı taraf olmaktan engel çıkarıcı tarafa dönüştü."
 
"Rusya'nın iradesi Dışişleri Bakanlığının kazanımlarının yok  edilmesiydi"
 
Süleymani'nin Suriye'de şartların çok kötü olduğu bir süreçte  Moskova'ya giderek Putin'i ikna etmek istediğini ancak görüşmenin nükleer  anlaşmanın imzalandığı haftaya denk getirildiğini aktaran Zarif, "Süleymani'nin  Moskova ziyareti Rusya'nın iradesiyle, Dışişleri Bakanlığının kontrolü olmadan  gerçekleşti. Rusya'nın iradesi Dışişleri Bakanlığının kazanımlarının yok  edilmesiydi. Çok ağır konuşuyorum evet. Biz Süleymani'nin Putin'i ikna ettiğini  söylüyoruz fakat Putin karar almıştı ve Suriye'deki vaziyet de değişmişti. Putin  hava gücüyle savaşa dahil oldu ancak İran kara gücünü savaşa dahil etti."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Diplomasi, savaş meydanı ve askeriyeye feda edildi"
 
Süleymani ile her konuda hemfikir olmadığını ve savaş meydanını  diplomasi için kullanmak yerine diplomasinin savaş için kullanıldığını belirten  Zarif, "Hiçbir zaman savaş alanındaki komutana 'Şu işi yap çünkü diplomaside  ihtiyacım var.' diyemedim. Müzakerelere her gidişimde Süleymani bana 'Şu  hususları dikkate almanı istiyorum.' diyordu. Ben savaş meydanının başarısı için  müzakere ediyordum. Asker karar alıcı olunca böyle olur. Asker ülkenin  stratejisine hakim olmak istediğinde böyle olur ve bizimle oynayabilirler. Rejim  için savaş meydanı daha önemlidir. Asker karar alıcıdır." dedi.
 
"Savaş meydanı için bedel ödedik fakat savaş meydanı bizim için bedel  ödemedi"
 
Bakan Zarif, nükleer anlaşmanın ardından çatışmalar bölgesindeki  işleri ilerletmek için diplomasi kurumu olarak çok bedel ödediklerini dile  getirerek, şöyle devam etti:
 
"Savaş meydanı için bedel ödedik fakat savaş meydanı bizim için bedel  ödemedi. Nükleer anlaşma 16 Ocak 2016'da uygulamaya geçti ve biz Airbus ve Boeing  uçakları almaya başladık. İran Air, ABD'nin terör listesinden çıktı ve İran uçak  alabiliyordu. Yaptırımların kalkmasının ardından John Kerry, Haziran 2016'da bana  İran Air'i terör listesinden çıkardıkları tarihten itibaren Suriye'ye uçuşların 6  katına çıktığı uyarısında bulundu. Ben dedim ki bu nasıl olur, Mahan oraya sefer  düzenliyor İran Air değil. O zaman Yol ve Şehircilik Bakanı ile konuştum, 'Böyle  bir şey yok.' dedi. Sonra İran Air Müdürü ile konuştuğumuzda 'Süleymani'nin  baskısıyla Suriye'ye seferler artırıldı.' dedi. Kararları askeriye verdiğinde  böyle olur."
 
Süleymani'den Suriye'ye gidiş gelişlerde İran Air yerine Mahan Air'i  kullanmasını istediğinde bunu kabul etmediğini aktaran Zarif, "Süleymani'den İran  Air yerine Mahan uçaklarını kullanmasını istediğimde ona "İran Air daha güvenli."  cevabını verdi. Yani diplomasi askeriyeye bu seviyede feda edildi. Cumhurbaşkanı  ile Yol ve Şehircilik Bakanlığı bundan habersizdi. Diplomasi yüzde 200 zarar  görse de İran Air daha güvenliyse onu kullanması gerektiğini söylüyordu. Çünkü  ona göre asıl olan askerdi. Bu çifte başlılık değil askeriyenin yönetime hakim  olmasıdır." ifadelerini kullandı.
 
Zarif, ülkesinin dış siyasetindeki rolünün yüzde sıfır olduğunu  kaydeden, "Kerry beni arıyor ve İsrail'in İran hedeflerine 200 saldırı  düzenlediğini söylüyor. Bunu ben bilmiyordum. ABD, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne  saldırıyı benden önce öğrendi. Kudüs Gücü'nün iki yetkilisi saldırıdan 45 dakika  önce Irak Başbakanına gidip ABD'nin bir üssünü vuracaklarını söylüyor. Savaş  meydanındaki politikalar ülkenin stratejisine tabi olmalıdır ancak böyle olmadı  ve ülkenin siyasetinin nasıl olacağını savaş meydanı belirledi." diye konuştu.
 
Zarif, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili olarak da şunları  söyledi:
 
"Ukrayna uçağı 8 Ocak'ta vuruldu, ben 10 Ocak'ta yapılan Ulusal  Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısına katıldım ve dünya füzeyle vurulduğunu  söylüyor, böyle ise bunu söyleyin ki nasıl çözüm bulacağımıza bakalım dedim.  Allah şahittir, bana öyle muamele ettiler ki sanki onlara küfür ettim. Dediler ki  ne demek, git tivit at ve yalanla dediler. 8 Ocak'ta füzeyle vurulduğunu  biliyorlardı."
 

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İran Muhammed Cevad Zarif ABD
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