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İran’dan flaş koronavirüs kararı! Hepsi yasaklanıyor

İHA |  01 Kasım 2020 Pazar - 18:24 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 18:24

İran’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren başkent Tahran dahil 25 eyalete giriş ve çıkışlar yasaklanıyor.


Koronavirüs salgının İran’da yeniden etkisini arttırması ile tedbirler sıkılaştırılıyor. İran İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yarın yerel saatle 12:00’den itibaren Cuma gününe kadar başkent Tahran dahil 25 eyalette giriş ve çıkışların yasaklanacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, giriş çıkış yasağının Tahran, Kum, Elburz, Horasan-ı Rezevi, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Fars, Huzistan, Kürdistan, İsfahan, Loristan, Merkezi, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Erdebil, Kermanşah, Buşehr, Hürmüzgan, Yezd, İlam, Çahar Mehal ve Bahtiyari, Hamedan, Zencan, Semnan ve Kerman eyaletlerinde uygulanacağını açıkladı.

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İran koronavirüs yasak
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