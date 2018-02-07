İran'dan flaş hamle! Orduya talimat verildi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin ekonomisinin zor durumdan kurtarılması için silahlı kuvvetler ve hükümet görevlilerine ellerindeki enerji ve ticari varlıklarını elden çıkarmaları çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye göre ülkenin zor durumdaki ekonomisini kurtarmak için bünyesinde ABD yaptırımlarının hedefi olan Devrim Muhafızları'nı da barındıran İran ordusunun elindeki enerji ve ticaret varlıklarını elden çıkarması gerekiyor.

Bloomberg News'un aktardığına göre dün başkent Tahran 'daki bir basın konferansında konuşan Ruhani sadece ordunun değil hükümet görevlilerinin de ticari işlerini sonlandırması gerektiğini belirtti.

'ÜLKE EKONOMİSİNİ KURTARMANIN TEK YOLU'

Ruhani açıklamasında "Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu değil tüm hükümet sektörleri, bankalar dahil, ticari holdingleri elden çıkarmalı. Bu ülkenin ekonomisini kurtarmanın tek yolu. Hükümet görevlileri, STK'lar, silahlı kuvvetler ve diğerleri de ticari işlerini elden çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

İran'da Devrim Muhafızları'na ait birçok yerel şirket bulunuyor.

İran'ın enerji ve finansal endüstrisi üzerindeki uluslararsı yaptırımlar Eylül 2016 itibarıyla hafifletilse de ülke ekonomisi canlanmaya çalışıyor. İran başlıca ihracat kalemi olan petrol satışlarını arttırsa Batılı ülkelerdeki yatırımcılar İran'ın endüstrisini modernleştirmesi için ihtiyacı olan sermaye ve uzmanlık alanlarında yavaş davranıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptırımların hafifletilmesinin nedeni olan P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan 2015 tarihli nükleer uzlaşıya karşı çıkıyor ve yaptırımalrı yeniden devreye sokma tehdidinde bulunuyor.

5. yılına giren Ruhan hükümeti nükleer uzlaşının ardından yaşam standartlarında iyileşme olmadığını savunan İranlılar'ın tepkisini çekmiş ve geçen sene aralık ayında ülke genelinde hayat pahalıllığına karşı Meihed kentinde başlayan protesto gösterileri hükümet karşıtı bir nitelik kazanarak ülke geneline yayılmıştı.