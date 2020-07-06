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İran'dan flaş ABD açıklaması: Hesabını vermelidir

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 19:55

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek yönetimin ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.


İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları  Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu  Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda  bulundu.
 
ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin  kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı  tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi,  kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a  yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.
 
Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde  edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm  taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve  karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan  faydalanamadı." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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