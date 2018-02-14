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İran'dan çarpıcı iddia: ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 21:01 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 21:01

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti.


İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Laricani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede ABD'yi  bölgedeki terör örgütlerini desteklemekle suçladı.
 
Laricani, "Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından atıldığını" ileri sürdü.
 
"ABD, DEAŞ militanlarını helikopterlerle Afganistan'a taşıdı" diyen Laricani, terör örgütlerinin gelecekte ABD için tehdit olacağını belirtti.
 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 30 Ocak'ta yaptığı konuşmada,  Afganistan'da son günlerde düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmişti.
 
Hamaney, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ı Afganistan'a taşıdığını iddia etmişti.

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