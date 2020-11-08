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İran'dan Biden'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı

AA |  08 Kasım 2020 Pazar - 0:23 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 0:23

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a nükleer anlaşmaya dönmesi çağrısında bulundu.


Cihangiri, resmi Twitter hesabından Demokrat aday Joe Biden'ın ABD'de  başkanlık seçimlerini kazanması nedeniyle açıklama yaptı.
 
ABD'de yapılan seçimlerin ardından Donald Trump'ın ve "savaş yanlısı"  ekibinin döneminin sona erdiğini hatırlatan Cihangiri, "Çevreyle ilgili  uluslararası sözleşmelerden çekilme, İran'a yönelik yaptırımlar ve ırkçılık  Trump'ın yürüttüğü siyasetin özellikleriydi." ifadelerini kullandı.
 
İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ilaçların elde edilememesini,  yaşanan geçim sıkıntısını ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesini unutmayacaklarını  belirten Cihangiri, Biden yönetimiyle ilgili olarak da  "ABD'nin tahripkar  siyasetinin değişmesini ümit ediyorum. ABD'nin yasalara uymasını, uluslararası  anlaşmalara dönmesini ve halklara saygı göstermesini temenni ediyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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İran Joe Biden nükleer
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