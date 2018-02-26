İran'dan Afrin açıklaması: Önemli olan Türkiye ile...

Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Suriye konusunda Türkiye ile bazı konularda görüş farklılığımız var, ancak önemli olan iki ülkenin birlikte çalışmasıdır" dedi.

