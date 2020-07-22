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İran'dan ABD'ye tehdit: Ağır intikam yolda

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 17:55

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık ABD'ye "çok daha ağır intikam yoldadır." tehdidinde bulundu.


Şemhani'nin Twitter hesabından paylaştığı ve İran devlet televizyonu  tarafından yayınlanan mesajda, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD'den  intikam alınacağı iddia edildi.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani ve el-Mühendis'in öldürülmesi  emrinin bizzat kendisi tarafından ABD ordusuna verildiğini itiraf ettiğini  hatırlatan Şemhani, "İran ve Irak halkı, Süleymani ve el-Mühendis'in intikamını  alacaktır. Onları öldürenleri cezalandırmadan rahat oturmayacaklar. Çok daha ağır  intikam yoldadır." ifadelerini kullandı.
 
ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi  Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir  hava saldırısıyla öldürmüştü.
 

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