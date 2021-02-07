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İran'dan misilleme! 'ABD sonrası dönem başladı' dedi ve duyurdu

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 23:36 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 23:39

İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.


Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme  işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a  cevap verdi.
 
İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı." paylaşımını yaptı.
 
Biden, CBS kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere  masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır.  Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını vermişti.
 
Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri  yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini  belirtmişti.
 
İran ile nükleer anlaşma
 
İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında  2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı  bir anlaşma imzalanmıştı.
 
Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de  anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.
 
Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki  taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi  dahil bir dizi adım atmıştı.
 
ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki  taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.  İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve  yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.
 

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