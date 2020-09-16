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İran'dan ABD Başkanı Trump'a: Saddam gibi mezarlığa gönderilecek

AA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 19:27 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 19:27

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "1000 kat daha büyük bir saldırıyla karşılık verilecek" tehdidine "Vatan evlatlarının kanının dökülmesinde rolü olanlar Saddam gibi mezarlığa gönderilecek." cevabını verdi.


Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump'ın  "1000 kat daha büyük saldırı" tehdidine İran-Irak savaşına atıfta bulunarak yanıt  verdi.
 
Genel Sekreter Şemhani, "İran-Irak savaşı, İran'dan 1000 kat güçlü  olduğunu hayal eden diktatörlerin nasıl cezalandırıldığını gösteren tarihi bir  delildir. Bu, Kasım Süleymani neslinin iradesini gösteren bir olaydır. İran'ın  evlatlarının kanının dökülmesinde rol oynayanlar Saddam gibi kabristana  gönderilecek. Ağır intikam!" ifadelerini kullandı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Tahran yönetiminin İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastına misilleme olarak  saldırı veya suikast planladığı iddialarına değinerek, "İran'ın ABD'ye karşı  herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir  saldırıyla karşılık verilecektir!" ifadesini kullanmıştı.
 
Süleymani'nin öldürülmesi
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan  Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı  yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
 
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de  aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.
 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada,  "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları  acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
 

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