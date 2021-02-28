01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9470 -0.25
USD 7,4100 -0.20 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

İran'dan AB'ye nükleer anlaşma toplantısı resti!

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 23:26 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 23:26

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önerdiği "gayriresmi nükleer anlaşma toplantısı" için zamanın uygun olmadığını bildirdi.


Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan yazılı  açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi  Borrell'in önerisini değerlendirdi.
 
ABD ve 3 Avrupa ülkesinin tutumu ve attıkları adımlar nedeniyle  Borrell'in önerdiği toplantı için zamanın uygun olmadığını belirten Hatibzade,  "Tüm tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi müzakere  konusu değildir. Bu yöndeki tüm al-ver görüşmeleri 5 sene önce yapıldı. Yapılması  gereken yeterince açıktır; ABD tüm yaptırımlarını sona erdirmeli ve nükleer  anlaşmadaki taahhütlerine dönmelidir. Bu iş ne müzakereye ihtiyaç duyuyor ne de  Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararına." ifadelerini  kullandı.
 
ABD'nin tutumunda ve hareketlerinde hiçbir değişiklik olmadığını,  ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın eski Başkan Donald Trump'ın maksimum baskı  politikasını terk etmediğini ve nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini de ilan  etmediğini savunan Hatibzde, şunları kaydetti:
 
"İran, eyleme eylemle cevap verecektir. Yaptırımların kalkmasına uygun  olarak taahhütlerine dönecektir. Düşmanca adımlara da aynı şekilde cevap  verecektir.  İran nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan Borrell ve anlaşmanın  tarafı diğer ülkelerle yakın istişarelerini ikili ve çok taraflı olarak  sürdürecektir."
 
  
 

ETİKETLER

İran Avrupa Birliği Josep Borrell
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.