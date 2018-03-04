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İran’da “zorunlu başörtüsü” tartışması

04 Mart 2018 Pazar - 15:32 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 15:32

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, devrimden sonra başörtüsü ile ilgili uygulanan yöntemlerde “başarılı olamadıklarını” ve örtünmenin savcılık ile polisin konusu olmaması gerektiğini söyledi.


Tesnim Haber Ajansında açıklamalarına yer verilen Fazli, ülkede  uygulanan “başörtüsü zorunluluğu”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
İran’ın Kum kentindeki dini eğitim kurumları ve Şii dini merciler ile  yaptığı görüşmelere değinen Fazli, örtünme konusunun hükümetin sorumluluğunda  olduğunu ve bu yüzden sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çaba  gösterdiklerini ifade etti.
 
Halkın görüşüne de başvurulmalı
 
İran’da 1979 devriminden sonra başörtüsü ile ilgili uygulanan  yöntemlerde “başarılı olamadıklarını” dile getiren Fazli, bu meselenin irşat  polisleri, kolluk kuvvetleri ve savcılığın konusu olmaktan çıkarılması ve halkın  da görüşünün alınarak daha geniş bir zeminde tartışılması gerektiğini kaydetti.
 
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, başörtüsünün baskı ve  şiddetle uygulanmasına karşı olduklarını açıklamıştı. Ardından Tahran Cuma İmamı  Ayetullah Seyid Ahmed Hatemi, cuma hutbesinde hükümetin bu yöndeki açıklamalarını  eleştirerek başörtüsünün zorunlu olmaktan çıkarılmasını talep edenleri “Avrupa  hayranı” olmakla suçlamıştı.
 
Aralık 2017'de İranlı bir kadının, başörtüsü zorunluluğunu protesto  etmek için başkent Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde düzenlediği tek kişilik  eylemin ardından, ülkede son günlerde "İnkılab Caddesi Kızı" olarak adlandırılan  eylemler gerçekleştiriliyor.
 
İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymamanın 2 ay hapis veya 50 bin tümen  (yaklaşık 12 dolar) para cezası bulunuyor. Hapis cezası pek uygulanmazken, para  cezasının kanunda belirtilenden yüksek alındığı öne sürülüyor.
 
  
 

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