Son dakika... İran'da yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İran'da Tahran'dan kalkan yolcu uçağının İsfahan eyaletinde düştüğü bildirildi.

Yasuc kentine doğru gitmekte olan yolcu uçağı İsfehan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde düştü.

Uçakta bulunan 6 mürettebat ve 60 yolcudan kurtulan yok.

ART-72 tipi uçağın yerel saatle 8.45'te Tahran'dan havalandığı ve kalkıştan 50 dakika sonra radardan kaybolduğu biliniyor.

Düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor.

Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.



