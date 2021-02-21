İran'da yer yerinden oynuyor! Ahmedinejad sahneye çıktı, ağır sözler...

"Entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran 'da esnaf ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmedinejad, 18 Haziran 2021'de yapılacak 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını öne süren Adil'le ilgili önemli iddialarda bulundu.

Ahmedinejad, "Devrimden önce Şah'ın eşi Farah'ın elini öpen ve devrim sonrası renk değiştirip süper Hizbullahi olan insanlardan ne beklenir ki. Bunların yönettiği ülkenin durumunun iyi olması beklenebilir mi? Adil, Şehit Fatımi'nin eşinin (Periveş Sututi) desteğini almak için görüşmeye gittiğinde hanımefendi ona, Farah'ın elini öptüğü fotoğrafı göstermişti. Aynı gece hanımefendinin bilgisayarına el konuluyor, ardından 26 gün gözaltında tutuluyor. Şartlı tahliye sonrasında İran 'ı terk etmek zorunda kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Hamney'in dünürü olan Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Adil, dün İslami Öğrenciler Birliği Siyasi Konferansında yaptığı konuşmada, Ahmedinejad'ın seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına izin verilmeyeceğini söylemişti.

Adil, "Böyle bir şey olmayacak. Bir önceki seçimde de olmamıştı. Şu anda 4 yıl geçti ve bu durum daha da kötüleşti. Hangi sebeplerle (Ahmedinejad'ın adaylığı) olmamışsa bu kez bu sebepler daha da arttı." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği gibi seçimlerde aday adayları, 12 kişiden oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onay verilmesinin ardından aday olabiliyor. Ahmedinejad, 2013'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş, fakat adaylığı adı geçen konsey tarafından reddedilmişti.