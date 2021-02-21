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İran'da yer yerinden oynuyor! Ahmedinejad sahneye çıktı, ağır sözler...

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 19:40 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:40

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine adaylık izni verilmeyeceğini söyleyen muhafazakar Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı ve İran lideri Ali Hamaney'in dünürü Gulamali Haddad Adil'e tepki gösterdi.


"Entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'da esnaf ziyareti  esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmedinejad, 18 Haziran 2021'de  yapılacak 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını öne süren  Adil'le ilgili önemli iddialarda bulundu.
 
Ahmedinejad, "Devrimden önce Şah'ın eşi Farah'ın elini öpen ve devrim  sonrası renk değiştirip süper Hizbullahi olan insanlardan ne beklenir ki.  Bunların yönettiği ülkenin durumunun iyi olması beklenebilir mi? Adil, Şehit  Fatımi'nin eşinin (Periveş Sututi) desteğini almak için görüşmeye gittiğinde  hanımefendi ona, Farah'ın elini öptüğü fotoğrafı göstermişti. Aynı gece  hanımefendinin bilgisayarına el konuluyor, ardından 26 gün gözaltında tutuluyor.  Şartlı tahliye sonrasında İran'ı terk etmek zorunda kalmıştı." ifadelerini  kullandı.
 
Aynı zamanda Hamney'in dünürü olan Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı  Adil, dün İslami Öğrenciler Birliği Siyasi Konferansında yaptığı konuşmada,  Ahmedinejad'ın seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına izin verilmeyeceğini  söylemişti.
 
Adil, "Böyle bir şey olmayacak. Bir önceki seçimde de olmamıştı. Şu  anda 4 yıl geçti ve bu durum daha da kötüleşti. Hangi sebeplerle (Ahmedinejad'ın  adaylığı) olmamışsa bu kez bu sebepler daha da arttı." ifadelerini kullanmıştı.
 
İran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği gibi seçimlerde aday  adayları, 12 kişiden oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onay  verilmesinin ardından aday olabiliyor. Ahmedinejad, 2013'teki Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde aday olmuş, fakat adaylığı adı geçen konsey tarafından  reddedilmişti.
 

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İran Ahmedinejad Hamaney
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