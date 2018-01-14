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İran'da sosyal medya yasağı kalktı

14 Ocak 2018 Pazar - 13:30 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 13:30

İran'da yaşanan rejim karşıtı protestolar nedeniyle engellenen sosyal haberleşme platformu Telegram'a erişim yasağı kaldırıldı.


İran yarı resmi haber ajansı Tesnim'in İran Bilim ve Teknoloji  Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Aralık 2017'de başlayan ve  yaklaşık bir hafta süren protestolara etkisi nedeniyle getirilen Telegram'a  erişim engeli kaldırıldı.
 
Sosyal haberleşme ağı Telegram'a erişimin akıllı telefon, tablet ve  diğer tüm kişisel bilgisayarlardan mümkün olduğu belirtildi.
 
İran'da en çok kullanılan sosyal paylaşım ve mesajlaşma  programlarından biri olan Telegram, rejim karşıtı protestolara etkisi nedeniyle  İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nin talimatıyla ülke genelinde erişimi  yasaklanmıştı.
 

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