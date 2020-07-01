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İran'da son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:15

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 10 bin 958'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24  saatte ülke genelinde 141 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 549 yeni vaka  tespit edildiğini açıkladı.
 
Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 958'e, vaka  sayısının da 230 bin 211'e çıktığını aktardı.
 
Hastalardan 3 bin 81'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 191 bin 487 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
 
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1  milyon 693 bin 242 olduğu bilgisini paylaştı.
 
Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış
Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı,  Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini  kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsfahan, Hemedan, Zencan, Kirman, Kuzey  Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu  sözlerine ekledi.
 
Lari ayrıca başkent Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi  artış olduğunu söyledi.
 
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum  kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
 

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İran corona virüs
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