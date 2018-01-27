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İran'da silahlı çatışma: 3 ölü

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 23:05 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 23:05

İran'ın batı bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen silahlı grupla devrim muhafızları arasında çıkan çatışmada 3 devrim muhafızının öldüğü bildirildi.


Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Kara  Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, "Ülkenin batısında Necef Eşref  Karargahı tarafından birkaç gündür takip edilen DEAŞ üyesi 21 kişilik grupla  sabah saatlerinde silahlı çatışma çıktı." dedi.
 
Operasyon sırasında 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Pakpur,  iki kişinin çatışma bölgesinden kaçtığını ve birkaç kişinin öldürüldüğünü  söyledi.
 
Çatışmanın nerede gerçekleştiğini açıklamayan Pakpur, operasyon  sırasında 3 devrim muhafızı askerinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

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