İran'da seçimler öncesi şoke eden gelişme!

Hollanda merkezli İran lılar Anket Grubu (GAMAAN) tarafından, çevrim içi olarak 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yürütülen anket çalışmasının sonuçları, İran halkının 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

Ankete katılan 19 yaş üstü 80 bin kişinin yaklaşık yüzde 75'i sandığa gitmeyeceklerini belirtirken, yüzde 18'i oy kullanacağını, yüzde 6'sı ise kararsız olduğunu ifade etti.

Sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin yüzde 71'i "İran'da özgürlüğün olmadığı ve seçimlerin bir faydasının bulunmadığı" gerekçesiyle, yüzde 7'si "adayların birçoğunun elenmesi", yüzde 2'si de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" nedeniyle sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

MUHAFAZAKAR ADAY REİSİ, AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılan kişilerin yüzde 59'u muhafazakar siyaset çi İbrahim Reisi'ye, yüzde 8'i de muhafazakar Said Celili'ye oy vereceklerini dile getirdi.