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İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var

01 Ocak 2018 Pazartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 21:37

İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.


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