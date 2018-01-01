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İran'da polise saldırdılar: Ölü ve yaralılar var
01 Ocak 2018 Pazartesi - 21:33
| Son Güncelleme : 01 01 2018 - 21:37
İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.
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