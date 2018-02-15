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İran'da kuş gribi alarmı!

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 21:37 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 21:37

İran'ın başkenti Tahran'da yabani kuşlarda yüksek düzeyde bulaşıcı H5N8 virüsü tespit edildiği bildirildi.


İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Sağlık Bakanlığı  Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Tahran'ın  kuzeybatısındaki Çitger Gölü çevresinde ölü bulunan bazı yabani kuşlarda yüksek  düzeyde bulaşıcı H5N8 kuş gribi virüsü tespit edildiğini söyledi.
 
 Bu tip virüsün insanlara bulaşma riski bulunmadığına işaret eden Guya,  bununla birlikte virüsün değişkenlik göstererek büyük tehlikelere yol açabilme  potansiyeli olduğunu belirtti.
 
İran'da son dönemde kuş gribi vakalarında artış var. Gilan Eyaleti  Veterinerlik Genel Müdürü Suhrab Akıbeti, salı günü yaptığı açıklamada, insanlara  bulaşma tehlikesi bulunan H5N6 virüsü sebebiyle eyalet genelinde bin 260 kümes  hayvanının itlaf edildiğini söylemişti.
 
Tahran Tavuk ve Yumurtacılar Birliği Başkanı Nasır Nebipur da  pazartesi günü, ülkede ortaya çıkan son kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 25  milyon kümes hayvanının itlaf edildiğini açıklamıştı

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