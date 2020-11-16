İran'da Kovid-19 nedeniyle gece şahsi araç kullanımı yasaklandı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde vatandaşların akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, başkent Tahran dahil yaklaşık 150 büyük şehir ve ilçede 2 hafta boyunca Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını ifade etti.

Reisi, bu sürede şehirler arası seyahate izin verilmeyeceğini, ayrıca şehir içinde de akşam 21.00'den sabah 04.00'e kadar şahsi araç kullanımının yasak olacağını belirtti.

İranlı yetkili, kırmızı bölge durumundaki şehirlere seyahat yapılması halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girişte de 5 bin tümen (150 TL) para cezası kesileceğini aktardı.