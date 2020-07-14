İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 179 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 179 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 211'e, vaka sayısının da 162 bin 173'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 225 bin 270 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 23 bin 79 olduğu bilgisini paylaştı.

Kırmızı ve riskli bölgelerin sayısı 25'e çıktı