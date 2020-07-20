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İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti

AA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:08 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 13:08

İran'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 artarak 14 bin 405'e yükseldi.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 414 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
 
Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 405'e, vaka sayısının da 276 bin 202'ye çıktığını aktardı.
 
Hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 240 bin 87 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
 
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 175 bin 217 olduğu bilgisini paylaştı.

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İran corona Kovid-19
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