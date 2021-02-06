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İran'da Kovid-19'a karşı aşılama bu hafta başlayacak

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 12:32 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 12:32

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede aşılamanın bu hafta başlayacağını ve önceliğin sağlık çalışanlarında olacağını söyledi.


 
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği  Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında aşılama çalışmalarıyla ilgili  bilgi verdi.  İran'ın ithal ettiği aşıların ilk partisinin ülkeye ulaştığını, şubat  ayı içinde diğer partilerin de geleceğini aktaran Ruhani, aşılama çalışmalarının  Sağlık Bakanlığının belirlediği önceliklere göre bu hafta başlayacağını ifade  etti.
 
 Tüm birimlerin aşılama için hazır olduğunu dile getiren Ruhani,  önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların olduğunu  belirtti. İran'ın 84 milyon nüfusa sahip olduğunu ve toplumun tamamının  aşılanmasının 6 aydan fazla zaman alacağını kaydeden Ruhani, kendi ürettikleri  aşının da bahar ve yaz aylarına doğru hazır olacağını söyledi.  Ruhani ayrıca geçen hafta yüzde 81 olan sağlık kurallarına uyma  oranının bu hafta yüzde 75'e düştüğünü ve bunun da vaka artışlarına yol açtığını  sözlerine ekledi.
 
  
 

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Ruhani İran aşı
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