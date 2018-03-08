09 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
12°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.567 -0.24 EURO 4,7130 0.04
USD 3,8240 0.05 ALTIN 162,500 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

İran'da kadınlara müdahale

08 Mart 2018 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 16:50

İran'ın başkenti Tahran'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti ve bazı göstericilerle birlikte bir gazeteciyi gözaltına aldı.


"İran Wire" adlı haber sitesinin aktardığına göre, Tahran'da  kadınlardan oluşan bir grup, Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde  toplanarak gösteri düzenlemek istedi.
 
Ancak gruba izin vermeyen polis, müdahalede bulunarak bakanlık önünde  toplanan kadınlardan bazılarını gözaltına aldı.
 
Gözaltına alınanlar arasında reformist çizgide yayın yapan Şark  gazetesinin muhabiri Ali Salim'in de olduğu belirtildi.
 
Şark gazetesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salim'in başkent  Tahran'da Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde gözaltına  alındığına ilişkin haberi doğruladı.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.