İran'da kadınlara müdahale

"İran Wire" adlı haber sitesinin aktardığına göre, Tahran'da kadınlardan oluşan bir grup, Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde toplanarak gösteri düzenlemek istedi.
Ancak gruba izin vermeyen polis, müdahalede bulunarak bakanlık önünde toplanan kadınlardan bazılarını gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında reformist çizgide yayın yapan Şark gazetesinin muhabiri Ali Salim'in de olduğu belirtildi.
Şark gazetesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salim'in başkent Tahran'da Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde gözaltına alındığına ilişkin haberi doğruladı.